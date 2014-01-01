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1-й сезон
Подбор иллюстраций

Иллюстрации, инфографика, презентации (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2014, Подбор иллюстраций
12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Марк Хлынов, специалист в области визуальных коммуникаций, разберет основы и научит комплексному подходу к подбору, редактированию и управлению визуальным контентом вашего проекта. Вы узнаете, зачем презентации нужен дизайн и какие типы презентаций бывают, как сделать инфографику и пр.

Сериал Подбор иллюстраций 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Время
4 мин / 00:04

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