Как и где искать изображения
Wink
Сериалы
Иллюстрации, инфографика, презентации
1-й сезон
Как и где искать изображения

Иллюстрации, инфографика, презентации (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2014, Как и где искать изображения
12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Марк Хлынов, специалист в области визуальных коммуникаций, разберет основы и научит комплексному подходу к подбору, редактированию и управлению визуальным контентом вашего проекта. Вы узнаете, зачем презентации нужен дизайн и какие типы презентаций бывают, как сделать инфографику и пр.

Сериал Как и где искать изображения 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг