Их Италия
1-й сезон
3-я серия

Их Италия (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, Их Италия. Дзеффирелли - Барилари - Белуччи
12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

«Их Италия» — это третий фильм-путешествие, размышления и откровения главных путешественников российского Первого канала Владимира Познера и Ивана Урганта посященные Италии.

Страна
Италия, Россия
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb