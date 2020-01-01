Их было десять. Серия 1
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Их было десять
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Их было десять (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.12020, Ils étaient dix
Триллеры18+

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Сюжет

Создатель «Мучениц» Паскаль Ложье представляет захватывающий мини-сериал по мотивам знаменитого романа Агаты Кристи. 5 мужчин и 5 женщин заселяются в отель на тропическом острове и вскоре понимают, что пригласили их туда вовсе не по причинам заявленным первоначально. Это ловушка, где героям предстоит ответить за грехи своего прошлого.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb