Игры Уолл-стрит (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Этот фильм об изнанке мира больших денег изучает феномен падения GameStop в 2021 году, а также проливает свет на темные стороны финансовых движений на Уолл-стрит. Манипуляции в отчетах, хитроумное использование механизма «коротких продаж» и, конечно же, онлайн-войны — этот проект не только показывает, какими методами зарабатываются большие суммы, но и напоминает о важности финансовой грамотности.



