WinkДетямИгрушки в ванне1-й сезон2-я серия
Игрушки в ванне (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
6.62010, Bath Tubbies
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Сюжет
В этом приключении оживают три игрушки для купания и забирают зрителей в путешествие для исследования ванной комнаты. Три друга учатся плавать, играют с деликатными пузырями и используют бутылки с мылом и шампунем, чтобы изобретать новые забавные игры.
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