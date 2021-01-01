Игрушка для взрослых. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Игрушка для взрослых
1-й сезон
5-я серия
7.22021, Made for Love
Фантастика, Комедии18+

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Игрушка для взрослых (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Хэйзел Грин сбегает от миллиардера-социопата после десяти лет токсичного брака. Но свобода оказывается «подделкой»: Хэйзел обнаруживает, что супруг вживил в ее мозг чип, который позволяет отслеживать не только ее местоположение, но также мысли и чувства. В поисках хоть какого-нибудь убежища она отправляется в свой Богом забытый родной город, где живет ее вдовствующий отец и… его секс-кукла.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игрушка для взрослых»

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