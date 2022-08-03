Игрок (2015). Серия 8
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Игрок (2015)
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8-я серия

Игрок (2015) (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2015, The Player
Боевик, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сюжет расскажет о бывшем офицере разведки, который становится специалистом по вопросам безопасности в Лас-Вегасе.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игрок (2015)»