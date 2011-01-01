Игра. Сезон 1. Серия 7
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Игра (сериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

5.92011, Игра. Сезон 1. Серия 7
Детективы, Криминал16+

Сюжет

Сериал расскажет о противостоянии двух невероятно сильных личностей: следователя ФСБ Белова и отчаянного бандита Смолина, которые, однажды столкнувшись, станут личными врагами на всю жизнь. Это будет захватывающий поединок между равновеликими фигурами, одного из которых ведут правильные и положительные чувства и эмоции, второго - самые низменные пороки и страсти.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

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