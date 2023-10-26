Сериал расскажет о противостоянии двух невероятно сильных личностей: следователя ФСБ Белова и отчаянного бандита Смолина, которые, однажды столкнувшись, станут личными врагами на всю жизнь. Это будет захватывающий поединок между равновеликими фигурами, одного из которых ведут правильные и положительные чувства и эмоции, второго - самые низменные пороки и страсти.

