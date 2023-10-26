Игра (сериал, 2011) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
6.12011, Игра. Сезон 1. Серия 6
Детектив, Криминал16+
О сериале
Сериал расскажет о противостоянии двух невероятно сильных личностей: следователя ФСБ Белова и отчаянного бандита Смолина, которые, однажды столкнувшись, станут личными врагами на всю жизнь. Это будет захватывающий поединок между равновеликими фигурами, одного из которых ведут правильные и положительные чувства и эмоции, второго - самые низменные пороки и страсти.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ГГРежиссёр
Георгий
Гаврилов
- СЛРежиссёр
Сергей
Лесогоров
- ГИРежиссёр
Геннадий
Иванов
- ТАРежиссёр
Тимур
Алпатов
- ПДАктёр
Прохор
Дубравин
- Актёр
Павел
Баршак
- ДПАктриса
Дарья
Повереннова
- ВФАктёр
Владимир
Фекленко
- НЛАктриса
Наталья
Левина
- ССАктёр
Спартак
Сумченко
- Актриса
Мария
Горбань
- ВААктриса
Вероника
Амирханова
- ИТАктёр
Игорь
Теплов
- АЛАктёр
Андрей
Лебедев
- Сценарист
Илья
Куликов
- ВВСценарист
Василий
Внуков
- Продюсер
Ефим
Любинский
- ИАХудожница
Ирина
Алексеева
- ЛПМонтажёр
Леонид
Прокофьев
- РКМонтажёр
Роман
Коваль
- АДМонтажёр
Алексей
Дениско
- НСМонтажёр
Наталья
Синкевич
- СВОператор
Сергей
Вальцов
- МГОператор
Мурад
Газиев
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин