Игра с тенью (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

После смерти мужа Александра Корзухина пытается держаться на плаву, занимаясь реставрацией картин. Один из клиентов, известный коллекционер, возвращается к Александре с претензией: после реставрационных работ ему вместо оригинала возвращена подделка! Картина очень дорогая – живописца Калмыкова, который, как и Васнецов, работал в неорусском стиле, изображая зловещих персонажей из русских сказок и былин.

