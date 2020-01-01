Игра с тенью (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

После смерти мужа Александра Корзухина пытается держаться на плаву, занимаясь реставрацией картин. Один из клиентов, известный коллекционер, возвращается к Александре с претензией: после реставрационных работ ему вместо оригинала возвращена подделка! Картина очень дорогая – живописца Кал�мыкова, который, как и Васнецов, работал в неорусском стиле, изображая зловещих персонажей из русских сказок и былин.



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