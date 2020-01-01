7 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 9 серия 1 смотреть онлайн

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На уроке мы узнаем, какие есть классы иглокожих. Изучим строение морской звезды, ее форму, рацион питания, особенность желудка, способ передвижения, органы дыхания, систему кровообращения и нервную систему.





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