7 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 9 серия 1 смотреть онлайн
5.72020, Иглокожие
Образовательные0+
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Сезоны и серии
ВведениеПростейшиеЖивотные. ГубкиЖивотные. КишечнополостныеЖивотные. Плоские червиЖивотные. Круглые червиЖивотные. Кольчатые червиЖивотные. МоллюскиЖивотные. ИглокожиеЖивотные. ЧленистоногиеЖивотные. ХордовыеОрганы и системы органовРазмножение и развитиеОсновы эволюционного ученияОсновы экологииОхрана природы
�Сюжет
На уроке мы узнаем, какие есть классы иглокожих. Изучим строение морской звезды, ее форму, рацион питания, особенность желудка, способ передвижения, органы дыхания, систему кровообращения и нервную систему.
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