3 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

О сериале
На этом уроке вы познакомитесь с творчеством Иосифа Дика и его произведением В дебрях Кара-Бумбы, начнeте читать первую главу повести под названием Удар сабли, рассмотрите интересные моменты в ней.
