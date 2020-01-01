WinkДетям9 класс. БиологияПроисхождение жизни и развитие органического мираИдеи развития органического мира на Земле
9 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн
7.42020, Идеи развития органического мира на Земле
Образовательные0+
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Сюжет
Из урока вы узнаете на какие вопросы дает ответ эволюционное учение. Из каких теорий складывалось эволюционное учение. В чем различия теорий креационизма и трансформизма от идей ученых античности и средневековья. К каким выводам пришел Ж. Кювье сравнивая череп мамонта и слона. В чем заключаются эволюционные законы Ж.Б. Ламарка.
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