Идеальная жертва (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Студентку Надю спасает от бандитов молодой хирург Игорь. Он выхаживает девушку после ножевого ранения, окружает любовью и заботой, даже помогает устроить на лечение ее отца-алкоголика. Надя верит, что встретила своего принца. Игорь делает ей предложение, и они женятся, несмотря на то, что мать Игоря — главврач Надежда Николаевна — не одобряет их союз. Однако сказка заканчивается так же быстро, как и началась…

