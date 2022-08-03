Идеальная жертва (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Wink
Идеальная жертва
1-й сезон
1-я серия

Эта серия пока недоступна

О сериале

Студентку Надю спасает от бандитов молодой хирург Игорь. Он выхаживает девушку после ножевого ранения, окружает любовью и заботой, даже помогает устроить на лечение ее отца-алкоголика. Надя верит, что встретила своего принца. Игорь делает ей предложение, и они женятся, несмотря на то, что мать Игоря — главврач Надежда Николаевна — не одобряет их союз. Однако сказка заканчивается так же быстро, как и началась…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

6.1 КиноПоиск

