Идеальная пара. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Идеальная пара
1-й сезон
1-я серия

Идеальная пара (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2024, Идеальная пара. Сезон 1. Серия 1
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

За несколько часов до церемонии в гавани Нантакета обнаруживают тело, и все участники свадебной вечеринки внезапно становятся подозреваемыми.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Идеальная пара»