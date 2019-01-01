Идеальная гармония. Сезон 1. Серия 9
Wink
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Идеальная гармония
1-й сезон
9-я серия

Идеальная гармония (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2019, Perfect Harmony
Комедии18+

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Сюжет

Бывший преподаватель из Принстона знакомится с провициальным хором маленького американского городка. Неожиданно для себя герой решает остаться руководить симпатичными людьми из глубинки.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Идеальная гармония»