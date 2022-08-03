Идеальная гармония. Сезон 1. Серия 13
Идеальная гармония (сериал, 2019) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

2019, Perfect Harmony
Комедия18+

О сериале

Бывший преподаватель из Принстона знакомится с провициальным хором маленького американского городка. Неожиданно для себя герой решает остаться руководить симпатичными людьми из глубинки.

Страна
США
Жанр
Комедия
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Идеальная гармония»