Ибица-гейт (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

История печально известной встречи политиков Хайнца-Кристиана Штрахе и Йоханна Гуденуса на Ибице в 2007 году. На ней они обсуждали коррупционные схемы и планы по подавлению свободы прессы. К их несчастью, встреча была записана и обнародована. Этот скандал привел к краху действующего на тот момент правительства и досрочным выборам.



