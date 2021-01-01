Ибица-гейт (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Ибица-гейт. Серия 3
Ибица-гейт
1-й сезон
3-я серия
6.92021, Die Ibiza Affäre
Драма18+

История печально известной встречи политиков Хайнца-Кристиана Штрахе и Йоханна Гуденуса на Ибице в 2007 году. На ней они обсуждали коррупционные схемы и планы по подавлению свободы прессы. К их несчастью, встреча была записана и обнародована. Этот скандал привел к краху действующего на тот момент правительства и досрочным выборам.

Страна
Германия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.7 IMDb