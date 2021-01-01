Ибица-гейт. Серия 2
Wink
Сериалы
Ибица-гейт
1-й сезон
2-я серия
6.92021, Die Ibiza Affäre
Драмы, Мини-сериалы18+

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Ибица-гейт (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

История печально известной встречи политиков Хайнца-Кристиана Штрахе и Йоханна Гуденуса на Ибице в 2007 году. На ней они обсуждали коррупционные схемы и планы по подавлению свободы прессы. К их несчастью, встреча была записана и обнародована. Этот скандал привел к краху действующего на тот момент правительства и досрочным выборам.

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Информация

Страна
Германия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мини-сериалы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.7 IMDb