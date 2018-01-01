И все же, грешник танцует с драконом (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
2018, Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru
Аниме, Приключения18+
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О сериале
Существуют особые способности, называемые формулами заклинаний. Но обладают этими навыками, не все, что позволяет особо умелым владельцам формул зарабатывать деньги. В городке под названием Эридана как раз живут такие предприимчивые дельцы.
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СтранаЯпония
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
КачествоFull HD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb