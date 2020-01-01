9.12020, Little Fires Everywhere
Драма18+
И повсюду тлеют пожары (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Миссис Ричардсон и ее семья живут образцовой жизнью, уклад которой нарушается, когда в городе появляется новая жительница Миа Уоррен. Вместе со своей дочерью-подростком она путешествует по стране, делает, что хочет, а на устоявшиеся правила ей плевать. Миссис Ричардсон это повергает в шок и вызывает негодование, в результате между женщинами вспыхивает настоящий пожар, однако эта встреча обернется для обеих неожиданными последствиями.
Сериал И повсюду тлеют пожары 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ЛШРежиссёр
Линн
Шелтон
- ЗСРежиссёр
Зинга
Стюарт
- МУРежиссёр
Майкл
Уивер
- Актриса
Риз
Уизерспун
- Актриса
Керри
Вашингтон
- АААктриса
Александра
Андервуд
- Актёр
Джошуа
Джексон
- Актриса
Розмари
ДеУитт
- ДПАктриса
Джэйд
Петтиджон
- МСАктриса
Меган
Стотт
- ГЛАктёр
Гэвин
Льюис
- ДЭАктёр
Джордан
Эльзасс
- ХЛАктриса
Хуан
Лу
- ЛТСценарист
Лиз
Тайглаар
- РХСценарист
Роза
Хандельман
- РХПродюсер
Роза
Хандельман
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ДКХудожница
Джессика
Кендер
- ЛПХудожница
Лин
Паоло
- Оператор
Тревор
Форрест
- МАКомпозитор
Марк
Айшем
- ИСКомпозитор
Изабелла
Саммерс