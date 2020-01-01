И. Крылов «Две бочки»
Wink
Детям
4 класс. Чтение
"Уж сколько раз твердили миру…" Басни
3-я серия

4 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

6.72020, И. Крылов «Две бочки»
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сегодня на уроке мы поговорим о баснях И.А. Крылова, проверим знание этих басен, прочтем басню Две Бочки, разберем ее, узнаем лучше великого баснописца.

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