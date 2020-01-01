4 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
6.72020, И. Крылов «Две бочки»
Образовательные0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Сегодня на уроке мы поговорим о баснях И.А. Крылова, проверим знание этих басен, прочтем басню Две Бочки, разберем ее, узнаем лучше великого баснописца.
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