4 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Сегодня на уроке мы поговорим о баснях И.А. Крылова, проверим знание этих басен, прочтем басню Две Бочки, разберем ее, узнаем лучше великого баснописца.



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