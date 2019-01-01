И это все Роберт. Серия 3
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И это все Роберт (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2019, И это все Роберт. Серия 3
Драмы, Русские18+

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Сюжет

Страдающий от насмешек учеников и низкой зарплаты учитель физики Роберт Богданов пускается во все тяжкие: за одну ночь становится участником ограбления терминала и убийства наркодилера. Теперь за ним охотится полиция и бандиты.

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