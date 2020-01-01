11 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

WinkДетям11 класс. ЛитератураИ.А. БунинИ. Бунин: позднее творчество. «Тёмные аллеи». «Жизнь Арсеньева»
5.72020, И. Бунин: позднее творчество. «Тёмные аллеи». «Жизнь Арсеньева»
В начале урока преподаватель подчеркивает, что роман «Жизнь Арсеньева» русского писателя Ивана Бунина повествует о самом сокровенном: о родине, о любви, о торжестве любви над забвением.
Далее учащимся предлагается изучить другое произведение из позднего творчества Ивана Бунина – сборник «Темные аллеи», которое стало воплощением всех многолетних философских размышлений писателя о любви. В конце урока преподавателем приводятся критические рассуждения современников о позднем периоде творчества Ивана Бунина.
