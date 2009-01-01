Вспомни, что будет HD (сериал, 2009) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2009, HD FlashForward 1.8
Фантастика, Зарубежные18+
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Сюжет
Cобытия развиваются после того, как люди во всем мире на две минуты переносятся на 6 месяцев вперед. После этого на Земле начинается хаос. Те, кто увидел себя счастливыми, пытаются изо всех сил приблизить момент счастья. Другие пытаются что-то изменить или впадают в отчаяние. Можно ли изменить у�виденное будущее?
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Зарубежные
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- НГРежиссёр
Ник
Гомез
- БРРежиссёр
Бобби
Рот
- ДПРежиссёр
Джон
Полсон
- КМРежиссёр
Константин
Макрис
- Актёр
Джозеф
Файнс
- Актёр
Джон
Чо
- ДДАктёр
Джек
Девенпорт
- ЗНАктёр
Захари
Найтон
- ДМАктёр
Доминик
Монахэн
- Актёр
Брайан
Ф. О’Бирн
- Актриса
Гэбриэл
Юнион
- КБАктёр
Кортни
Б. Вэнс
- СУАктриса
Соня
Уолгер
- КВАктриса
Кристин
Вудс
- ББСценарист
Брэннон
Брага
- ДССценарист
Дэвид
С. Гойер
- РДСценарист
Роберт
Дж. Сойер
- ЛЗСценарист
Лиза
Зверлинг
- СТПродюсер
Саманта
Томас
- ББПродюсер
Брэннон
Брага
- ССХудожник
Стивен
Сторер
- ДБМонтажёр
Джефф
Бетанкорт
- НКОператор
Нельсон
Крегг
- Оператор
Крамер
Моргенто
- Композитор
Рамин
Джавади