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Вспомни, что будет HD
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Вспомни, что будет HD (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2009, HD FlashForward 1.2
Фантастика, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Cобытия развиваются после того, как люди во всем мире на две минуты переносятся на 6 месяцев вперед. После этого на Земле начинается хаос. Те, кто увидел себя счастливыми, пытаются изо всех сил приблизить момент счастья. Другие пытаются что-то изменить или впадают в отчаяние. Можно ли изменить увиденное будущее?

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вспомни, что будет HD»

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