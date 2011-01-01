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Однажды в сказке HD
1-й сезон
16-я серия

Однажды в сказке HD (сериал, 2011) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

2011, Once Upon a Time
Фэнтези, Приключения12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Эмма празднует день рождения, когда ее пороге появляется ребенок, утверждающий, что он ее сын. Она решает помочь мальчику добраться до места, где он вырос, городка Сторибрука. Он показывает ей книгу сказок, и вот тут начинается самое интересное…

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Однажды в сказке HD»

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