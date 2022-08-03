Легенда об искателе HD (сериал, 2009) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн

Ричард, Кейлин и Зедд не только обретают новых друзей, готовых сражаться со злодеями до самого конца. Также они встретят на своeм пути и тех, кто готов служить силам зла. Как будут разворачиваться дальнейшие события? Чем закончится борьба сил добра и сил зла и закончится ли она вообще?

