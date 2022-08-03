Wink
Легенда об искателе HD
2-й сезон
17-я серия

Легенда об искателе HD (сериал, 2009) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн

2009, HD Legend of the Seeker 2. 17
Фэнтези, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ричард, Кейлин и Зедд не только обретают новых друзей, готовых сражаться со злодеями до самого конца. Также они встретят на своeм пути и тех, кто готов служить силам зла. Как будут разворачиваться дальнейшие события? Чем закончится борьба сил добра и сил зла и закончится ли она вообще?

США
Приключения, Фэнтези

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

