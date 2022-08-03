Легенда об искателе HD (сериал, 2009) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн
2009, HD Legend of the Seeker 2. 12
Фэнтези, Приключения18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Ричард, Кейлин и Зедд не только обретают новых друзей, готовых сражаться со злодеями до самого конца. Также они встретят на своeм пути и тех, кто готов служить силам зла. Как будут разворачиваться дальнейшие события? Чем закончится борьба сил добра и сил зла и закончится ли она вообще?
СтранаСША
ЖанрПриключения, Фэнтези
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- МБРежиссёр
Марк
Бисли
- МХРежиссёр
Майкл
Херст
- ДБРежиссёр
Джонатан
Бру
- КХАктёр
Крэйг
Хорнер
- Актриса
Бриджет
Риган
- БСАктёр
Брюс
Спенс
- КПАктёр
Крэйг
Паркер
- ТБАктриса
Табретт
Бетелл
- КДАктёр
Кевин
Дж. Уилсон
- ДКАктриса
Даниэль
Кормак
- ЭБАктриса
Элизабет
Блэкмор
- Актёр
Бен
Френшам
- УМАктёр
Уильям
Морган Шеппард
- ЭМСценарист
Эрин
Мехер
- КРСценарист
Кэй
Рейндл
- КБПродюсер
Кеннет
Биллер
- Продюсер
Джошуа
Донен
- ННПродюсер
Нед
Нолл
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ДХХудожница
Джейн
Холлэнд
- РГХудожник
Роберт
Гиллис
- ДДОператор
Дональд
Дункан
- АМОператор
Аарон
Мортон
- ДЛКомпозитор
Джозеф
ЛоДука