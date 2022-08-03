Wink
Сериалы
Легенда об искателе HD
1-й сезон
3-я серия

Легенда об искателе HD (сериал, 2008) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2008, HD Legend of the Seeker 1.3
Фэнтези, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ещe вчера юный Ричард Сайфер был всего лишь лесным проводником, а нынче ему выпал на долю тяжкий жребий Искателя Истины. Ему надлежит вступить с величайшим из черных магов трех королевств, безжалостным Даркеном Ралом, повелителем Д`Хары, в смертельную схватку…

Страна
США
Жанр
Приключения, Фэнтези

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Легенда об искателе HD»