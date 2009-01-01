H2O: Просто добавь воды. Сезон 3. Серия 25
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H2O: Просто добавь воды
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25-я серия

H2O: Просто добавь воды (сериал, 2009) сезон 3 серия 25 смотреть онлайн

9.42009, H2O, Just Add Wate
Фэнтези, Драмы12+

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Сюжет

Три девочки-подростка живут самой обычной жизнью: обновки, пляж, мальчики, но однажды они попадают в древнюю пещеру, где с ними происходит волшебное превращение. После этого их жизнь уже никогда не будет прежней! Эмма, Клео и Рикки приобретают волшебную силу над водой и в мгновение ока превращаются в русалок!

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «H2O: Просто добавь воды»