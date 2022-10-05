H2O: Просто добавь воды (сериал, 2006) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Три девочки-подростка живут самой обычной жизнью: обновки, пляж, мальчики, но однажды они попадают в древнюю пещеру, где с ними происходит волшебное превращение. После этого их жизнь уже никогда не будет прежней! Эмма, Клео и Рикки приобретают волшебную силу над водой и в мгновение ока превращаются в русалок!



