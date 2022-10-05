H2O: Просто добавь воды (сериал, 2006) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
9.42006, H2O, Just Add Water
Фэнтези, Драма12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Три девочки-подростка живут самой обычной жизнью: обновки, пляж, мальчики, но однажды они попадают в древнюю пещеру, где с ними происходит волшебное превращение. После этого их жизнь уже никогда не будет прежней! Эмма, Клео и Рикки приобретают волшебную силу над водой и в мгновение ока превращаются в русалок!
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДУРежиссёр
Джеффри
Уокер
- КХАктриса
Кариба
Хейн
- ФТАктриса
Фиби
Тонкин
- ЭМАктёр
Энгус
Макларен
- БЭАктёр
Бёрджесс
Эбернети
- КХАктриса
Клэр
Холт
- АДАктёр
Алан
Дэвид Ли
- КМАктриса
Клео
Мэсси
- ДТАктёр
Джейми
Тимони
- АЛАктёр
Ариу
Ланг Сио
- ИЭАктриса
Индиана
Эванс
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Большакова
- АТАктриса дубляжа
Анна
Тришкина
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- МЛАктриса дубляжа
Марина
Лисовец
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд
- МРХудожник
Майкл
Рамф
- ГПКомпозитор
Гэвин
Паркер