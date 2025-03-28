Гюльджемаль (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Много лет назад мать оставила Гюльджемаля и его сестру Гюлендам, сбежав с любимым мужчиной. Дети росли в трудных условиях и пережили множество лишений. Повзрослев, Гюльджемаль сумел разбогатеть, но испытания закалили его и сделали безжалостным. Он с сестрой возвращается в Бурсу, мечтая разыскать мать и отомстить. В эти планы вмешивается случайное знакомство с девушкой по имени Дева, чьё счастье он разрушит ради Гюлендам.

