WinkСериалыГюльджемаль1-й сезон1-я серия
Гюльджемаль (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2023, Гюльджемаль. Сезон 1. Серия 1
Драма, Мелодрама18+
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О сериале
Много лет назад мать оставила Гюльджемаля и его сестру Гюлендам, сбежав с любимым мужчиной. Дети росли в трудных условиях и пережили множество лишений. Повзрослев, Гюльджемаль сумел разбогатеть, но испытания закалили его и сделали безжалостным. Он с сестрой возвращается в Бурсу, мечтая разыскать мать и отомстить. В эти планы вмешивается случайное знакомство с девушкой по имени Дева, чьё счастье он разрушит ради Гюлендам.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb