Гуппи и пузырики (мультсериал, 2015) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

Увлекательный мультсериал про любознательных обитателей океана. Маленькие рыбки-гуппи постоянно совершают новые открытия и делятся со зрителями всем, что успели выучить. А интересуются герои буквально всем – от математики до экологии, от динозавров до ковбоев, от стоматологии до рок-музыки.



