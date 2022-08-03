Гуппи и пузырики. Сезон 2. Серия 4
Wink
Детям
Гуппи и пузырики
2-й сезон
4-я серия

Гуппи и пузырики (мультсериал, 2011) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

8.12011, Bubble Guppies
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Увлекательный мультсериал про любознательных обитателей океана. Маленькие рыбки-гуппи постоянно совершают новые открытия и делятся со зрителями всем, что успели выучить. А интересуются герои буквально всем – от математики до экологии, от динозавров до ковбоев, от стоматологии до рок-музыки.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Фэнтези, Мультсериалы, Для самых маленьких, Музыка
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гуппи и пузырики»