Гуппи и пузырики. Сезон 1. Серия 8
Wink
Детям
Гуппи и пузырики
1-й сезон
8-я серия

Гуппи и пузырики (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.12011, Bubble Guppies
Мультсериалы0+

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Сюжет

Увлекательный мультсериал про любознательных обитателей океана. Маленькие рыбки-гуппи постоянно совершают новые открытия и делятся со зрителями всем, что успели выучить. А интересуются герои буквально всем – от математики до экологии, от динозавров до ковбоев, от стоматологии до рок-музыки.

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Информация

Страна
Канада, США
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гуппи и пузырики»