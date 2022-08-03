Гуппи и пузырики (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Гуппи и пузырики. Сезон 1. Серия 19
8.12011, Bubble Guppies
Увлекательный мультсериал про любознательных обитателей океана. Маленькие рыбки-гуппи постоянно совершают новые открытия и делятся со зрителями всем, что успели выучить. А интересуются герои буквально всем – от математики до экологии, от динозавров до ковбоев, от стоматологии до рок-музыки.

США, Канада
Мультсериалы
SD
23 мин / 00:23

5.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

