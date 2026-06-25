WinkСериалыГуляй, шальная1-й сезон15-я серия
2026, Гуляй, шальная. Сезон 1. Серия 15
Комедия18+
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Гуляй, шальная (сериал, 2026) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
О сериале
Майор Елизавета Кивер приезжает в город Краснов. Красновский район давно лишился крепкой руки: опера ленивы и циничны, дежурный спит на посту, а статистика раскрываемости оставляет желать лучшего и стремительно ухудшается. Но Елизавета Кивер — харизматичная, волевая, но ранимая женщина — никогда не сдаётся. С первых дней она понимает, что её подчинённые — это особая категория людей, и именно они становятся источником бесконечных катастроф и нелепых ситуаций.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
- РДРежиссёр
Руслан
Данилевич
- Актриса
Марина
Федункив
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актриса
Катя
Кабак
- МКАктёр
Максим
Киселев
- МВАктёр
Марк
Вдовин
- Актёр
Виктор
Логинов
- Актёр
Василий
Кортуков
- СПАктёр
Сергей
Пиоро
- ВМАктриса
Валентина
Муравская
- ЕТАктриса
Евгения
Туркова
- СКАктёр
Сергей
Кузнецов
- НААктёр
Николай
Алипа
- АСАктёр
Александр
Сибирцев
- АФАктриса
Алла
Фомичева
- Сценарист
Иван
Новиков
- СВСценарист
Сергей
Власов
- Продюсер
Иван
Новиков
- Продюсер
Тина
Канделаки
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- СКПродюсер
Сергей
Косинский
- СЩПродюсер
Семён
Щербович-Вечер
- АВПродюсер
Александр
Вялых
- Продюсер
Денис
Дубовик
- МРХудожник
Максим
Ривака
- КПМонтажёр
Константин
Павлов
- АБОператор
Арсений
Бычков