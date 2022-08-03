Гудини и Дойл (сериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Великий иллюзионист своего века Гарри Гудини и не менее великий детективный писатель сэр Артур Конан Дойл, достигнув богатства и высот популярности, решают стать коллегами по новому ремеслу. Оба заинтересованы в раскрытии преступлений, где замешаны сверхъестественные мотивы. И это при том, что Дойл свято верит в мистику, а Гудини категорически еe отрицает.

