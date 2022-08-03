Гудини и Дойл. Серия 9
Гудини и Дойл
1-й сезон
9-я серия

Гудини и Дойл (сериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2016, Houdini and Doyle
Фэнтези, Криминал18+

О сериале

Великий иллюзионист своего века Гарри Гудини и не менее великий детективный писатель сэр Артур Конан Дойл, достигнув богатства и высот популярности, решают стать коллегами по новому ремеслу. Оба заинтересованы в раскрытии преступлений, где замешаны сверхъестественные мотивы. И это при том, что Дойл свято верит в мистику, а Гудини категорически еe отрицает.

Страна
Великобритания, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Фэнтези, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

