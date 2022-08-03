WinkСериалыГудини и Дойл1-й сезон10-я серия
Гудини и Дойл (сериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
2016, Houdini and Doyle
Фэнтези, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Великий иллюзионист своего века Гарри Гудини и не менее великий детективный писатель сэр Артур Конан Дойл, достигнув богатства и высот популярности, решают стать коллегами по новому ремеслу. Оба заинтересованы в раскрытии преступлений, где замешаны сверхъестественные мотивы. И это при том, что Дойл свято верит в мистику, а Гудини категорически еe отрицает.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Базалгетт
- СХРежиссёр
Стивен
Хопкинс
- РЛРежиссёр
Роберт
Либерман
- ДОРежиссёр
Дэниэл
О’Хара
- МУАктёр
Майкл
Уэстон
- СМАктёр
Стивен
Мэнгэн
- РЛАктриса
Ребекка
Лиддьярд
- Актриса
Эмили
Кэри
- Актёр
Ноа
Джуп
- АНАктёр
Адам
Нагаитис
- Актёр
Тим
Макиннерни
- ДБАктёр
Джейкоб
Блэр
- БМАктриса
Бо
Мартин
- ДНСценарист
Дэвид
Н. Титчер
- КБСценарист
Карл
Биндер
- ТХСценарист
Трина
Хэнкок
- КАПродюсер
Кентон
Аллен
- НЧПродюсер
Назрин
Чадхури
- ЛХХудожница
Лаура
Харди
- ЭДХудожник
Эрвел
Джонс
- ДДМонтажёр
Д.
Джиллиан Трастер
- ПДМонтажёр
Пол
Дж. Дэй
- СФМонтажёр
Стивен
Филипсон
- ДСМонтажёр
Джон
Смит