Губка Боб Квадратные штаны (мультсериал, 2011) сезон 8 серия 11 смотреть онлайн

Добро пожаловать на дно океана! Здесь есть целый подводный городок Биккини Боттом, который населяют весьма колоритные персонажи. Неунывающий Спанч Боб работает в закусочной жадного мистера Крабса, дружит с веселой морской звездой Патриком и постоянно попадает в уморительные приключения.

