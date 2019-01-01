Грязный снег. Серия 2
Wink
Сериалы
Грязный снег
1-й сезон
2-я серия
8.52019, Skitten Snø
Триллер18+

Эта серия пока недоступна

Грязный снег (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Жизнь старшеклассницы превращается в ночной кошмар после жестокого нападения еe знакомого. Боясь навлечь позор на свою семью, она хранит молчание и доверяет страшную тайну лишь близким подругам. Сила — в единстве. Четверо девушек решают бороться с несправедливостью и отомстить насильнику.

Сериал Грязный снег 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Норвегия
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Грязный снег»