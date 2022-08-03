Грязные мокрые деньги (сериал, 2008) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Молодой адвокат Ник Джордж вынужден продолжить дело своего отца: работать на богатейшее семейство в Нью-Йорке, Дарлингов. У него на это 2 причины. Первая — он хочет выяснить причину смерти отца, вторая — это, конечно же, деньги. Работа ему досталась нелегкая, Дарлинги — как капризные дети.

