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Грязные мокрые деньги
2-й сезон
12-я серия

Грязные мокрые деньги (сериал, 2008) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

2008, Dirty Sexy Money
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Молодой адвокат-идеалист Ник Джордж вынужден продолжить дело своего отца: работать на богатейшее семейство в Нью-Йорке, Дарлингов. У него на это 2 причины. Первая — он хочет выяснить причину смерти отца, вторая — это, конечно же, деньги. Работа ему досталась нелегкая, Дарлинги — как капризные дети.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Грязные мокрые деньги»

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