Грязные мокрые деньги (сериал, 2007) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
2007, Dirty Sexy Money 1.10
Драма12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Молодой адвокат Ник Джордж вынужден продолжить дело своего отца: работать на богатейшее семейство в Нью-Йорке, Дарлингов. У него на это 2 причины. Первая — он хочет выяснить причину смерти отца, вторая — это, конечно же, деньги. Работа ему досталась нелегкая, Дарлинги — как капризные дети.
ЖанрДрама
КачествоSD
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- МГРежиссёр
Майкл
Гроссман
- ЭБРежиссёр
Эндрю
Бернштейн
- ДБРежиссёр
Джеми
Бэббит
- ПКАктёр
Питер
Краузе
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- УБАктёр
Уильям
Болдуин
- НЗАктриса
Натали
Зи
- ГФАктёр
Гленн
Фицджералд
- СГАктёр
Сет
Гейбл
- ЗМАктриса
Зои
МакЛеллан
- ДКАктриса
Джилл
Клейбёрг
- БААктёр
Блэр
Андервуд
- Актёр
Уилл
Шэдли
- ЛУСценарист
Лакеша
Уолкер
- ДКСценарист
Джейк
Коберн
- ГБПродюсер
Грег
Берланти
- МБПродюсер
Мелисса
Берман
- МГПродюсер
Мэттью
Гросс
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- АБАктёр дубляжа
Александр
Быков
- РХХудожница
Роберта
Хэйз
- ПФХудожница
Патриша
Филд
- ДЛХудожник
Дэн
Ли
- МСМонтажёр
Марк
С. Манос
- ОБОператор
Оливер
Бокельберг
- ПНКомпозитор
Питер
Нашел